Матыцин: со стороны Минспорта мы готовы содействовать завершению чемпионата

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что чемпионат России по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, получится возобновить в июне.

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