- Логика должна основываться на объективной информации. Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне.
Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно, - приводит слова министра РИА Новости.
Напомним, практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось ранее, российская Премьер-лига может возобновиться во второй половине июня.
В стране известно о 114 431 случае заболевания коронавирусом. 13 220 выздоровело, 1169 умерло.
Матыцин: со стороны Минспорта мы готовы содействовать завершению чемпионата
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что чемпионат России по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, получится возобновить в июне.
Фото: АиФ
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