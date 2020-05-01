- Я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка.
А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча, - приводит слова тренера Sport24.
Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. Казанская команда после 22-х туров идет на 14-й строчке чемпионата России.
РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
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Слуцкий: я уже не качаюсь на стуле
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, что избавился от привычки раскачиваться на скамейке запасных по ходу матча его команды.
Фото: ФК "Рубин"
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