Слуцкий: я уже не качаюсь на стуле

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, что избавился от привычки раскачиваться на скамейке запасных по ходу матча его команды.
Фото: ФК "Рубин"
- Я уже не качаюсь, потому что больше провожу времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка.

А качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча, - приводит слова тренера Sport24.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. Казанская команда после 22-х туров идет на 14-й строчке чемпионата России.

РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.

Слуцкий: почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Мы безумно друг друга любим


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Селюк - Навальному: Фролов показывает, насколько вы лицемерный человек
"Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака". Тихонов - о зарплате Соболева 1
Виллиан выразил желание перейти в конкурирующий с "Челси" клуб
Геркус: если Миранчукам не уходить сейчас, то когда?
Слуцкий: я уже не качаюсь на стуле
"Поменял бы арбитра и всё". Эмери вспомнил о поражении 1:6 от "Барселоны"
Экс-игрок "МЮ": у Криштиану есть три или четыре трюка, Роналдо - всегда что-то другое
Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой
Геркус: в случае остановки чемпионата отдать золотые медали нужно "Зениту" 13
Софийский ЦСКА поможет Давыдову, у которого отменили рейс в Россию
Подруга Роналду опубликовала пикантное фото
Иск женской сборной США о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами был отклонен
Смородская: чемпионат надо доиграть, пусть даже без зрителей
Евсеев: мечта у меня всегда была играть в "Спартаке"
"Вы считаете, что Малышева должна ходить на крыльцо в ведро?" Селюк ответил Навальному 6
"Тамбов" получил запрет на регистрацию новых футболистов
Матыцин: со стороны Минспорта мы готовы содействовать завершению чемпионата
"Много слов написано о любви". Жена украинского футболиста Морозюка выложила откровенные фото 5
Селюк: общаясь с людьми из разных стран, вижу, что лидера России уважает весь мир 13
Экс-президент "Локо" Наумов: происходящее - больше попытка избавиться от Семина, чем найти хорошего тренера 2
Экс-игрок "Спартака" Мор: лучше раскулачить пару полковников, тогда денег хватит на весь спорт, медицину, образование
Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения Евро-2020
Илья Мэддисон: власть сама развратила футболистов лимитом и деньгами 3
"Кёльн" обьявил, что в клубе зафиксировано три случая заражения коронавирусом
Булатов: по трем первым матчам, которые Шюррле провел за "Спартак", было видно, что к нам приехал мастер
"Когда Витя Файзулин забил, правда полегче стало". Тимощук вспомнил разгромную победу над "Баварией"
"Как быстро летит время... 15 лет". Месси отметил годовщину первого гола за "Барселону" (Видео) 1
Бундеслигу могут возобновить 15 мая
Козлов — о Фролове: когда закрывают человеку рот, думаю, что это не правильно 5
"Ок, гугл, что такое тик-ток?". Гончаренко присоединился к челленджу на самоизоляции
Все новости