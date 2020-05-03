Напомним, РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
На данный момент в мире подтверждено около трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России заболевших было зарегистрировано более сотни тысяч.
- Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают. Только, может быть, "Зенит" со своим "Газпромом" не убавит зарплату игрокам и "Краснодар". Все, наверное, ровно только у них останется. Остальные, скорее всего, пострадают.
Тут, конечно же, не знаю, как будет. Надеюсь, не прям плачевно-плачевно, и мы сможем продолжать выступать и бороться за высшие места, за Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? Ну будет, наверное (смеется), - сказал Дзагоев пресс-службе.
Дзагоев: только, может быть, "Зенит" со своим "Газпромом" не убавит зарплату игрокам и "Краснодар"
Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев поделился мыслями по поводу последствий пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
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