Напомним, ранее Селезнев выступал за российскую "Кубань".
- Давайте не трогать политику, я в ней не силен. Вот что изменилось в стране после Майдана?
Безвиз, Томос, уход от России? Томос (6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил томос об автокефалии Православной церкви Украины) или безвиз людям хлеба дал? Экономика, ВВП стало больше?
Ну все, давайте тогда лучше не будем об этом, - приводит слова Селезнева Tribuna.com.
Селезнев: что изменилось в Украине после Майдана? Томос или безвиз людям хлеба дали?
Нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев прокомментировал политические успехи Украины за последнее время.
Фото: zbirna
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