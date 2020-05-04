Футболисты U-21 играют в РПЛ больше, чем в Бундеслиге, АПЛ, Серии А и Ла Лиге

Согласно международному центру спортивных исследований CIES Football Observatory, российские клубы в нынешнем сезоне задействуют молодых футболистов чаще, чем клубы топ-5 ведущих европейских лиг.

Фото: РПЛ

Так, футболисты до 21 года получают в РПЛ 11,3% игрового времени. Это 57-й результат в мире из 93 лиг.



Больше всего игровой практики молодежь получает в Словакии (29%), Новой Зеландии (28,8%), Ирландии (28,8%), Эстонии (28,6%), Латвии (28,6%) и Нидерландов (27,9%). Меньше всего – в Турции и Саудовской Аравии (по 3,7%).



Чемпионат Франции по этому показателю на 38-м месте (15%). Украина - на 25 (18%), Англия - на 74-м (8,5%), Германия - на 66-м (9,8%), а Испания – на 79-м (7%).



Напомним, на данный момент практически все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.