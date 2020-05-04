Игорь Шалимов удалил свою страницу в Instagram

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов удалил свою страницу в инстаграме.
Фото: © РИА Новости
Напомним, Шалимов ранее раскритиковал людей, просящих денег у государства. По словам Шалимова, эти люди "дармоеды и ничего не хотят делать".

Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?

Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов

Губерниев - о Шалимове: он юморист, как выяснилось!

Червиченко: всегда относился к Шалимову как к недалекому

"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Шалимов Ахмат
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