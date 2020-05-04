Игорь Шалимов удалил свою страницу в Instagram

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов удалил свою страницу в инстаграме.

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Напомним, Шалимов ранее раскритиковал людей, просящих денег у государства. По словам Шалимова, эти люди "дармоеды и ничего не хотят делать"."Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.