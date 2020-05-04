Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом. Аренда в "Сочи" рассчитана до конца сезона.
"Никаких новостей по контракту нету. Я хочу, чтобы чемпионат продолжился, потому, что я в "Сочи" и хочу доиграть. Если чемпионат закончится, то и мне тут делать нечего. Придется заниматься своими вопросами. Контракт истекает через две недели, и что дальше?", - сказал Кокорин в инстаграме в прямом эфире с Евгением Савиным.
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча и забил три гола. "Сочи" в турнирной таблице занимает 12-е место.
Кокорин: если чемпионат закончится, то мне в "Сочи" делать нечего
Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", высказался о своем контракте.
premierliga.ru
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