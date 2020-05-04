Пашинин является помощником Юрия Семина.
- Мой добрый друг, комментатор Роман Нагучев написал у себя в телеграм, что у "Локомотива", если так уж неймется сменить тренера, есть Олег Пашинин. И новый тренер, и преемственность. Кроме того, не секрет, что Пашинин действительно выполняет большой объем работы и по множественным оценкам готов к самостоятельному труду.
Тут я могу только согласиться. Пашинина и вправду все хвалят. Но дело в том, что выход Олега Алексеевича на авансцену практически невозможен. Юрий Семин человек огромного опыта. Советской закалки. И никто не станет спорить с тем, что он большой мастер интриги. И поэтому у Палыча не может быть первого помощника, который способен его заменить. И никогда не было. Подсидят же.
Как вы помните, последний приход Семина на пост главного тренера в "Локомотив" состоялся потому, что Пашинин, которого практически утвердили на пост главного после Черевченко, вдруг оказался в больнице. Официальная версия была в том, что у Олега Алексеевича возникли серьезные проблемы со здоровьем. Спина. Тем не менее почти сразу появилось уточнение: у тренера инфаркт. И днем позже это опроверг сам Олег Пашинин.
В чемпионате России при большом дефиците главных тренеров Пашинин с его авторитетом, едва не состоявшимся назначением в топ-клуб, три года не получает предложения кого-нибудь возглавить, можно объяснить только одним. Он такие предложения, стало быть, отклоняет.
Информация о том, что как минимум однажды ему такое предложение поступало, и оно было увлекательным - я точно знаю. Насколько мне известно, Пашинин сообщил администрации "Локо", что он не планирует работать главным.
А до конца действующего контракта Юрия Семина осталось 27 дней, - написал Уткин в своем Telegram-канале.
Уткин: у Палыча не может быть первого помощника, который способен его заменить. И никогда не было
Блогер Василий Уткин прокомментировал потенциальную возможность назначения на пост главного тренера "Локомотива" Олега Пашинина.
Фото: Униан
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