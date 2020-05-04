В "Локомотиве" назвали "бредом" информацию о затянувшемся восстановлении Джорджевича

2/2 мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы - смешно.— Kirill Breydo (@Kirill_Breydo) May 4, 2020
Джорджевич травмировал связки колена в октябрьском матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом". В ноябре черногорец перенёс операцию.
В текущем сезоне Джорджевич провел за "Локо" четыре матча и сделал 1 голевую передачу.
В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.