В "Локомотиве" назвали "бредом" информацию о затянувшемся восстановлении Джорджевича

2/2 мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы - смешно.