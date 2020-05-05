Напомним, что осенью 2018 года в результате серии драк в Москве Мамаев и Кокорин попали под суд и провели сначала в СИЗО, а потом и в колонии в общей сложности год.
- В духовной практике, семье, религии я нашёл защиту. Я укрепил свою веру. Я читал Библию. До этого я прочитал, но не вкладывал в себя понимание. Сейчас всё становится для меня яснее: есть хорошее, есть плохое. Семья и вера много мне дали.
Я настолько привык к критике по отношению ко мне, к моей семье, что у меня выработался иммунитет. Последний год я стараюсь людей не осуждать, - сказал Мамаев в интервью Тине Канделаки.
В текущем сезоне Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил в нём гол.
Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее
Мамаев: в религии я нашёл защиту, укрепил свою веру
Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своем отношении к религии и ответил на вопрос, как он реагирует на критику.
Фото: РИА Новости
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