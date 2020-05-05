— "Реал". Это клуб чемпионов. Он уже давно это доказал. Но чтобы там оказаться, надо приложить нереальные усилия и показать, чего стоишь, — цитирует футболиста Sport24.
21-летний Тугарев выступает за основной состав "Локомотива" с лета 2019 года. До этого полузащитник играл в фарм-клубе "железнодорожников" "Казанке".
В нынешнем сезоне чемпионата России Тугарев провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.
Тугарев — о команде мечты: "Реал". Это клуб чемпионов
Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев рассказал, в какой команде хотел бы продолжить карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"
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