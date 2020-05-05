- Являюсь болельщиком "Ливерпуля" с 9-10 лет. Это единственная команда, за которую я болею. У меня есть их шарфы, футболки, кепки. Я ходил дома после поражений "Ливерпуля", ни с кем не разговаривал, - сказал Мамаев в интервью с генеральным продюсером телеканала Матч ТВ Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.
31-летний Мамаев выступает за "Ростов" с осени 2019 года, но дебютировал за команду лишь в марте 2020 года в игре с "армейцами" (3:2), где отметился голом. Ранее футболист играл в ЦСКА и "Краснодаре".
"Ростов" после 22-х туров располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков. Лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Мамаев рассказал, за какую команду болеет с детства
Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что всю жизнь болеет за один клуб.
Фото: Sportbox
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