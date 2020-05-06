Стадион "Лужники" попал в список претендентов на лучший стадион мира по версии Marca

Российский стадион "Лужники" претендует на звание лучшего стадиона мира по версии испанской газеты Marca/
БСА Лужники
"Лужники" были построены в 1956 году. Арена была реконструирована к чемпионату мира - 2018 и принимала финал турнира. На данный момент "Лужники" занимают в голосовании 39-е место из 40.

Первое место занимает каирский международный стадион. Далее идут "Сантьяго Бернабеу" и "Камп Ноу".

Проголосовать за лучший стадион можно по этой ссылке.


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