— Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений, — рассказал Карпин в интервью Sport24.
Напомним, сегодня стало известно, что 64-летний Федун был госпитализирован с коронавирусом. Он находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.
51-летний Карпин во время игровой карьеры играл за "Спартак", а также возглавлял его и был генеральным директором.
Карпин: хотелось бы пожелать Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин пожелал здоровья председателю совета директоров "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!