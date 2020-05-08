— Можно ли доиграть сезон РПЛ в теплом месте? Да. В Камбодже! Я там был, коронавирус в этой стране — самая слабая болезнь, которая есть. Дерби "Спартак" — ЦСКА в Камбодже — фантастика, ха-ха! — рассказал специалист в эфире "Коммент.Шоу" на Youtube.
49-летний Овчинников тренирует в ЦСКА с 2014 года.
Футбол в России приостановлен из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 и 28 июня. В этом случае клубам РПЛ предстоит доиграть восемь матчей.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
Овчинников предложил доиграть РПЛ в Камбодже
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников предложил своё место возможной доигровки чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
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