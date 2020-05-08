— Мы продаём билеты от 100 до 400 рублей. Это смешные деньги. Ну соберем мы 2-3 миллиона рублей. 15 матчей, возьмем максимальную сумму, мы соберем 30-35 млн рублей. Это если мы будем очень-очень серьезно работать, будем вести агрессивную рекламу, плюс на неё потратим. Ну, в чистую мы получим, миллионов 15. Вот и все, — рассказал функционер в интервью Sports.ru.
Газизов — о коронавирусе: может эта ситуация научит нас чему-то новому. Возможно, зарабатывать больше денег
"Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", вмещающий 13573 мест.
Газизов рассказал, сколько "Уфа" получает с продажи билетов на матчи
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов озвучил цифру выручки клуба на билетах.
Фото: ФК "Уфа"
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