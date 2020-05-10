Как сообщает "Спорт-Экспресс", по этому документу российский футбол будет жить в ближайшие месяцы (в случае рестарта чемпионата), направлен на согласование в правительство.
Отмечается, что делегация команды включает 25 человек. Это 18 игроков, 3 тренера, включая главного, врач и массажист. И еще на выбор клуба 2 члена персонала.
Итого — 50 человек.
Всего в чаше стадиона может находиться не более 200 человек. Остальные 150 — это судьи, делегаты, служба безопасности, врачи, вещатель (техники, комментаторы, операторы), журналисты, пожарные, полицейские, персонал стадиона, а также сотрудники лиги и РФС.
Алаев: позиция РФС — доиграть чемпионат
Савин: большинство клубов РПЛ за то, чтобы доиграть сезон
Алаев: шансы на возвращение футбола очень высокие
Cтали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ: 200 человек на стадионе, 18 футболистов от команды
Опубликованы детали протокола COVID, который был разработан РФС и РПЛ.
Фото: РПЛ
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