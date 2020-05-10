- Если возможно, то РПЛ надо доигрывать. Посмотрим, как это делается в Бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.
Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится, - приводит слова Радимова Bobsoccer.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится как минимум до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.
"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
По состоянию на 10 мая в России выявлено 209 688 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 34 306, умерло 1 915. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.
Радимов - о возобновлении РПЛ: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты
Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение о перспективах сезона российской Премьер-лиги.
Фото: Sport.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!