Радимов - о возобновлении РПЛ: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты

Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение о перспективах сезона российской Премьер-лиги.
Фото: Sport.ru
- Если возможно, то РПЛ надо доигрывать. Посмотрим, как это делается в Бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.

Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится, - приводит слова Радимова Bobsoccer.

Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится как минимум до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.

"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.

По состоянию на 10 мая в России выявлено 209 688 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 34 306, умерло 1 915. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Радимов Зенит-2 Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Рамос: нашей стране нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам - в качестве отвлекающего момента
Глушаков прокомментировал видео футболистки сборной России: ути, мой цветочек заговорил
Ловчев: Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы
Президент Ла Лиги: никто не знает точные даты возобновления сезона
Сегодня Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней (прямая трансляция)
Радимов - о возобновлении РПЛ: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты
Уткин - о возобновлении сезона: наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно
Юрий Семин отмечает 73-летие. "Локомотив" опубликовал поздравление 2
"Процентов 80 друзей вне футбола вообще остались без работы". Джикия - о последствиях пандемии 1
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Радимов поздравил "Сарагосу" с годовщиной победы в финале Кубка обладателей кубков
Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня
Джикия: для "Спартака" лучше доиграть сезон. За 8 туров мы можем исправить ситуацию 3
Сотрудника РФС обокрали на 50 миллионов рублей 5
Джикия: чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема математически 6
Прославившийся в интернете носильщик гроба рассказал, кого из футболистов хотел бы отнести к могиле 1
Лука Джорджевич стал папой
Уго Льорис приобрел сторожевого пса за 1,3 млн рублей 1
Медведев: "Зенит" не ведет переговоры с "Наполи" о трансфере Азмуна
Орлов - о Семине: за что его снимать? Ну что это такое? Это неприлично 2
"Вот это грудь!" Подписчики жены Песьякова потрясены фотографией девушки в купальнике 7
Грушевский - о досрочном завершении РПЛ: это будет позор для нашего футбола
Грушевский: опасность коронавируса для игроков? Давайте попрячемся на несколько лет, пока не изобретут вакцину
Cтали известны детали протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ: 200 человек на стадионе, 18 футболистов от команды 2
Грушевский: завершать сезон по итогам 22-х туров - развратное решение
Три футболиста клуба высшей лиги Португалии заразились коронавирусом
Грушевский: стыд и срам руководителям клубов, которые не хотят доигрывать сезон
Шмурнов: сейчас нужно заявить, что мы будем искать все возможные пути для продолжения сезона 1
Испанское издание Marca завершило голосование на лучший стадион мира. "Лужники" заняли 34-е место 2
У футболиста "Минска" заподозрили коронавирус. Тренировка команды отменена
Все новости