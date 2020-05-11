– Его хотели пригласить клубы Саудовской Аравии, и Марко отказался от очень больших денег. Сказал, что не видит там перспектив для творческой работы. А это характеризует человека, – рассказал Варга в интервью "Рейтингу Букмекеров".
Напомним, 40 летний Николич, по сведениям СМИ, должен стать новым тренером "Локомотива". Он подпишет контракт на два года, который начнёт действовать с 1 июля.
У нынешнего тренера "Локомотива" Юрия Сёмина, который сегодня празднует день рождения, контракт истекает 31 мая.
Варга – о Николиче: его хотели пригласить клубы Саудовской Аравии. Он отказался от очень больших денег
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, от чего отказался специалист Марко Николич ради работы в "Локомотиве".
Фото: Getty Images
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