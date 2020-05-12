"В топовых чемпионатах никогда не заплатят, как в России". Якубко - об уровне РПЛ

Экс-игрок московского "Динамо" и пермского "Амкара" Мартин Якубко высказал свое мнение об уровне российского чемпионата.
Фото: RusTeam.permian.ru
- Я не хочу быть тем, кто будет критиковать российский футбол. Но раньше играли более сильные футболисты. Наверное, это связано с тем, что у многих клубов финансовые проблемы.

Чтобы затащить сильного игрока в РПЛ, ему нужно дать хорошие деньги. Кроме того, сами россияне не уезжают за границу. В топовых чемпионатах им никогда не заплатят такие же деньги, какие они получают в России, - приводят слова футболиста Известия.

40-летний словак за свою карьеру выступал за 9 футбольных клубов, 4 из них - российские. Якубко играл за "Сатурн", "Химки", "Амкар" и "Динамо". В общей сложности Мартин провел в России 9 лет с 2006 по 2015 (с перерывом в 2011, когда футболист уезжал на родину в аренду).

Якубко: Черчесов - конфликтный человек

Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.

Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.


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Теги: Якубко
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