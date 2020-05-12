"Динамо" подпишет двух игроков "Енисея"

В ближайшее время в московское "Динамо" перейдут два воспитанника красноярского "Енисея".
Фото: Красноярск Безформата
Как сообщает Чемпионат, к москвичам могут присоединиться 19-летние Матвей Ужгин и Никита Раздорских. Оба футболиста дебютировали за "Енисей" в 2019 году. "Динамо" хочет подписать игроков как свободных агентов, так как летом истекают их контракты. Сейчас Ужгин и Раздорских ждут окончания трудовых договоров, чтобы принять решения о своём будущем.

Ранее власти Красноярского края заявили футболистам "Енисея" о сокращении бюджета клуба и намерении делать ставку на собственных воспитанников.

Чемпионат России был приостановлен до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.

После 22-х туров в чемпионате России лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков от ближайших преследователей "Локомотива" и "Краснодара". В активе у клуба из северной столицы 50 баллов. "Динамо" занимает 6-е место.


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Теги: Динамо Енисей ФНЛ
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