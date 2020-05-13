Егоров: "Локомотив" покинут Фарфан, Мариу и Рыбус

В летнее трансферное окно " Локомотив " покинет ряд легионеров.

Фото: ФК "Локомотив"

Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.



По версии источника, команду покинет Джефферсон Фарфан(2,4 млн евро в год), у которого истечет соглашение, Жоау Мариу(3,5 млн евро), чья аренда из "Интера" не будет продлена, а также защитник Мацей Рыбус(1,5 млн евро). Это позволит клубу сохранить в зарплатной ведомости 7,4 млн евро.



Также сообщается, что команду может покинуть португальский форвард Эдер.