Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
По версии источника, команду покинет Джефферсон Фарфан(2,4 млн евро в год), у которого истечет соглашение, Жоау Мариу(3,5 млн евро), чья аренда из "Интера" не будет продлена, а также защитник Мацей Рыбус(1,5 млн евро). Это позволит клубу сохранить в зарплатной ведомости 7,4 млн евро.
Также сообщается, что команду может покинуть португальский форвард Эдер.
Егоров: "Локомотив" покинут Фарфан, Мариу и Рыбус
В летнее трансферное окно "Локомотив" покинет ряд легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"
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