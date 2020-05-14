"Локомотив" сегодня официально сообщил, что 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.
"Я не понимаю решение руководства "Локомотива" уволить Юрия Павловича. Для меня это непонятно. С Палычем команда добилась больших результатов, Семин не раз приводил "Локо" к чемпионству, а все главные успехи клуба связаны именно с ним.
Считаю ли его увольнение бредом? Да, для меня это бредово. Зачем это нужно было делать? Непонятно. Надеюсь, что в следующем клубе он добьется таких же успехов. Желаю Семину удачи!", - цитирует Алиева Sport24.
Сёмин: откажусь от почётной должности в "Локомотиве"
"Какой позор, ребята… Это предательство, по-другому не скажешь". Реакция болельщиков "Локомотива" на уход Сёмина"
Селюк: уход Сёмина - позор. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они не вступились за него
Алиев: не понимаю решение руководства "Локомотива" уволить Семина
Экс-игрок "Локомотива" Александр Алиев высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера московской команды.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!