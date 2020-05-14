"Хотят вернуть болото". Кобелев раскритиковал идею расширения РПЛ
- Дело в том, что я вообще плохо отношусь ко всяким инстаграмам и прочим социальным сетям. Когда люди общаются живьем, они могут сказать какую-то глупость или просто на эмоциях. А то, что сейчас происходит в сетях… Человек спокойно сидит и думает, что и как написать, подсмотрит еще в книжках какую-нибудь мысль.
Более того, меня поражает, что уже и жены футболистов что-то стали писать про футбол, тренеров и футболистов. Это уже не здоровая ситуация, - цитирует специалиста ТНВ.
Жена Кокорина опубликовала фото своей фигуры
Напомним, что Кобелев тренировал московское "Динамо" с 2006 года по 2010-й, а также в период 2015-2016.
Кобелев: уже и жены футболистов что-то стали писать про футбол, тренеров
Экс-наставник "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о своём отношении к социальным сетям.
Фото: Rusfootball.info
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