- Я понял, что клуб хочет, чтобы я ушел и двигался в другом направлении. Но это сделано на хороших условиях. Не возникло никаких проблем. Безусловно, это был правильный момент, чтобы уйти после шести сезонов. Я воспринял это как новое приключение, - цитирует шведа пресс-служба "Лиона".
Чельстрем выступал за московский "Спартак" с 2012 по 2015 год. За красно-белых шведский игрок провел 58 матчей в РПЛ и забил 5 голов.
На клубном уровне Чельстрем также выступал за "Хэкен", "Ренн", "Лион", лондонский "Арсенал" и "Грассхоппер".
С 2001 по 2016 выступал за национальную сборную Швеции. Провел 131 официальный матч и забил 16 голов. В 2017 году объявил о завершении карьеры.
Чельстрем: переход в "Спартак" воспринял как новое приключение
Экс-хавбек московского "Спартака" Ким Чельстрем прокомментировал свой трансфер в 2012 году из "Лиона" в московский клуб.
Фото: Spartak World
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