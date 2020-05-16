- Соскучился ли по футболу? Не то слово! Чем дальше это продолжалось, тем сильнее хотелось всё вернуть назад. Я был готов к любому сценарию и поддерживал форму всё это время.
"Ахмат" выступал против возобновления сезона? Мне кажется, в этой ситуации невозможно принять решение, которое устраивало бы всех. Ситуация слишком сложная. Хочется верить, что РФС и РПЛ попытались максимально учесть мнение всех - и клубов, и футболистов, и ожидания болельщиков, - приводит слова Глушакова Чемпионат.
Вчера 15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". Грозненский "Ахмат" находится на последнем 16-м месте таблицы, имея в активе 20 очков.
"Ахмат" играет с прямыми конкурентами – нам это на руку". Глушаков - о возобновлении РПЛ
Отмечается, что командам позволят проводить по пять замен по ходу матча.
В России на данный момент зафиксировано более 272 тысяч заболевших коронавирусом, который стал причиной приостановки сезона.
"Невозможно принять решение, которое устраивало бы всех". Глушаков - о возобновлении РПЛ
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ и матчей Кубка России.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!