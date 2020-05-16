- Спасибо всем за ваши сообщения и заботу! Чувствую себя очень хорошо, я спокоен. Изолирован в своём доме из-за мер предосторожности. Знаю, что у меня всё будет хорошо. По-прежнему очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле. До скорой встречи! - написал Фарфан в своем Instagram.
Фарфан заразился коронавирусом
Врач "Локомотива": надеемся, что через три-четыре недели Фарфан возобновит тренировки
Отметим, что Фарфан стал первым игроком РПЛ, который заразился коронавирусом.
У 35-летнего нападающего "Локомотива" летом истекает контракт. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
Фарфан - о своем коронавирусе: хочу вернуться на поле. Знаю, что у меня всё будет хорошо
Перуанский форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован COVID-19, обратился к подписчикам.
Фото: Instagram Фарфана
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