Напомним, что РПЛ была приостановлена с середины марта в связи с распространением коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.
На минувших выходных случился рестарт чемпионата Германии. В первом после возобновления лиги туре "Боруссия" разгромила "Шальке" (4:0).
- Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства. Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги. Некоторые готовились усердно, поэтому и играли прилично.
А футболисты того же "Шальке", например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю, - приводит слова Колоскова "RT".
По итогам 22-х туров в чемпионате России лидирует "Зенит".
На территории РФ, занимающей второе место в мире по числу заражений коронавирусом, зафиксирована 281 тысяча заболеваний.
Колосков: "Шальке", например, сидел на карантине, поэтому игроки еле ползали по полю
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, как вынужденная пауза скажется на уровне футболистов.
Фото: ТАСС
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