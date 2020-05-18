"Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со "Спартаком", - говорится в сообщении.
Соболев перешел в "Спартак" зимой на правах аренды из "Крыльев Советов". У красно-белых была опция выкупа футболиста за 4,5 млн евро.
Соболев провел за "Спартак" 4 матча и сделал три результативные передачи. За "Крылья" в первой половине сезона он провел 18 матчей и забил 10 голов.
Источник: зарплата Соболева в "Спартаке" 1,2 млн евро в год
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"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым
Пресс-служба "Спартака" в твиттере сообщила о заключении долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
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