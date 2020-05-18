Об этом сообщается в твиттере казанского клуба.
"Рубин" отметил, что футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.
"С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!" - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус
Защитник "Рубина" Константин Плиев заболел коронавирусом
Фото: ФК "Рубин"
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