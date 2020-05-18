Аргентинский клуб считает, что "Рома" произвела махинации и не доплатила, ведь им было положено 40% от продажи Понсе. По сообщениям, "римляне" оформили сделку так, чтобы в "Ньюэлсс" не получили ничего. В "Спартак" Понсе перешёл за 3 млн евро, плюс из "Ромы" в московскую команду перешёл вратарь Андреа Романьоли.
— Из "Ньюэллса" никто не связывался ни со мной, ни с моим отцом, который является моим агентом. Я читал об иске в CAS в новостях, знаю, что аргентинский клуб на что-то претендует. Но я игрок «Спартака» и полностью уверен в серьезности и солидности клуба, за который выступаю. Делаю свою работу, чтобы помочь моей нынешней команде, а остальные дела меня вообще не касаются, — рассказал Понсе в интервью Sport24.
Cообщалось, что в "Ньюэлсс Олд Бойз" хотят отсудить у "Ромы" более двух миллионов евро.
Понсе прокомментировал иск "Ньюэлсс Олд Бойз" к "Роме" по поводу его трансфера в "Спартак"
Нападающий московского "Спартака" Эсекиель Понсе прокомментировал исковое заявление "Ньюэлсс Олд Бойз" к "Роме".
Фото: ФК "Спартак"
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