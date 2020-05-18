Об этом сообщает "РБ" со ссылкой на президента ФНЛ Игоря Ефремова.
По словам Ефремова, клубам был предоставлен проект календаря на следующий сезон при рестарте текущего.
Из него стало известно, что первый тур состоится 2 августа, спустя 10 дней после завершения сезона 2019/20, а также спустя недели после финала Кубка России. Со 2 по 9 августа состоится три тура.
Кубок России нового сезона должен пройти в обновленном формате. Для начала клубы РПЛ сыграют в группах, а команды, которые попадут в еврокубки по итогам сезона 2019/20, сыграют со стадии 1/8 финала.
В 2020 году должно состояться 19 туров. Последние три тура пройдут 6, 13 и 16 декабря.
После зимней паузы сезон возобновится 28 февраля. 12 мая — финал Кубка России, 16 мая — 30-й тур.
Стало известно, когда начнётся новый сезон в РПЛ
Новый сезон чемпионата России начнётся 2 августа.
Фото: Getty Images
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