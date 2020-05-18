"Тяжело оценить всю ситуацию. Но из того, что рассказывают друзья, — в больницах Дагестана много людей, они слегка переполнены. Но при этом в городе много машин. Противоречивые чувства — обстановка тяжёлая, а не до всех людей доходит, что нужно соблюдать самоизоляцию. Это наша южная беспечность. Дагестан одним из последних начал уходить на самоизоляцию. Даже если сравнивать обстановку с Чечнёй. Там глава республики сыграл на опережение, всех посадили на жёсткий карантин. Соседние республики, а такие разные ситуации. Эта болезнь никого не щадит. Проблема в головах людей. Тяжёлая обстановка случилась из-за этого. До последнего всё проводили, даже свадьбы организовывали. Надеюсь, что скоро всё исправится. Дай бог здоровья врачам, которые борются с этим", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Напомним, 13 мая стало известно, что в Дагестане от COVID-19 умер знаменитый тренер по вольной борьбе Магомед Алиомаров. А вечером появилась информация, что в Москве уже несколько дней находится в тяжелой коме Абдулманап Нурмагомедов, отец знаменитого представителя единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Уткин: смерть Алиомарова и кома Нурмагомедова говорят об эпидемии больше статистики
Сборная России поддержала Абдулманапа Нурмагомедова
Адиев - о коронавирусе в Дагестане: там до последнего проводили свадьбы
Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев высказался о тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!