Свернуть все/Развернуть все

Адиев - о коронавирусе в Дагестане: там до последнего проводили свадьбы

Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев высказался о тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане.
Фото: ТАСС
"Тяжело оценить всю ситуацию. Но из того, что рассказывают друзья, — в больницах Дагестана много людей, они слегка переполнены. Но при этом в городе много машин. Противоречивые чувства — обстановка тяжёлая, а не до всех людей доходит, что нужно соблюдать самоизоляцию. Это наша южная беспечность. Дагестан одним из последних начал уходить на самоизоляцию. Даже если сравнивать обстановку с Чечнёй. Там глава республики сыграл на опережение, всех посадили на жёсткий карантин. Соседние республики, а такие разные ситуации. Эта болезнь никого не щадит. Проблема в головах людей. Тяжёлая обстановка случилась из-за этого. До последнего всё проводили, даже свадьбы организовывали. Надеюсь, что скоро всё исправится. Дай бог здоровья врачам, которые борются с этим", - цитирует Адиева "Чемпионат".

Напомним, 13 мая стало известно, что в Дагестане от COVID-19 умер знаменитый тренер по вольной борьбе Магомед Алиомаров. А вечером появилась информация, что в Москве уже несколько дней находится в тяжелой коме Абдулманап Нурмагомедов, отец знаменитого представителя единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Уткин: смерть Алиомарова и кома Нурмагомедова говорят об эпидемии больше статистики

Сборная России поддержала Абдулманапа Нурмагомедова


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Адиев Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент: у Рассказова было предложение из Италии. Он отказался, ему еще есть куда расти в "Спартаке"
Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с "Зенитом" 3
Паоло Мальдини может занять должность спортивного директора "Реала"
Самедов - об уходе Семина: со стороны это выглядит все-таки странно
Азмун: интерес "Наполи" и "Эвертона"? Не буду говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение
Реакция "Зенита" на сообщение о том, что клуб является одним из любимых Головина (фото)
Матч высшей лиги Белоруссии "Смолевичи" - "Минск" перенесен
"В "Зените" по 1 миллиону евро, в ЦСКА - в 10 раз меньше". Салугин рассказал, сколько заплатили за победу в Кубке УЕФА 1
Адиев - о коронавирусе в Дагестане: там до последнего проводили свадьбы 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Ты охренел?!" Слова Чиди Одии на русском в адрес гаишника, потребовавшего у него взятку 3
Акинфеев: в ЦСКА есть молодой защитник, который не знает, кто такой Карвальо 1
Мижигурскис: первые два места ФНЛ выходят в РПЛ, как еще их вывести? "Торпедо" виноваты сами, потеряли очки
Стало известно, когда начнётся новый сезон в РПЛ 5
"Впечатлен, попали в сказку". Евсеев — о сборах "Уфы" 1
"Анжи" не получил от РПЛ порядка 10 млн рублей из-за коронавируса
Мижигурскис: на месте Федуна подписал бы не Соболева, а Комличенко 5
Источник: "Спартак" не получал предложения о покупке Жиго
Чемпионат Италии не возобновится как минимум до 14 июня
Понсе прокомментировал иск "Ньюэлсс Олд Бойз" к "Роме" по поводу его трансфера в "Спартак" 1
Фетисов считает, что трансфер Соболева станет для "Крыльев" одним из самых успешных в истории 2
"Было обидно. Команда была на подъеме, поймала игровой ритм". Понсе — о приостановке РПЛ 4
"Монако" назвал любимыми клубами Головина "Зенит" и ЦСКА 12
Источник: "Зенит" пошёл на уступки Семаку в моменте срока длительности нового контракта 1
Понсе назвал самый лучший и худший свой матч в сезоне. В обоих он получил по красной карточке
Лебедев — о коронавирусе: два игрока на всю РПЛ — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить 1
Плиев, который заразился коронавирусом, контактировал с братом Заурбеком
Вагнер Лав рассказал, как играл в футбол с Путиным
Андрей Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева 7
"Ростов" пожелал скорейшего выздоровления Плиеву, у которого выявили коронавирус
Все новости