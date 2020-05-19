Арустамян: РФС может ввести штрафы от миллиона рублей за несоблюдение медицинского регламента

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что руководство РПЛ будет следить за выполнением норм медицинского регламента после рестарта чемпионата России.

Фото: Sportbox