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Арустамян: РФС может ввести штрафы от миллиона рублей за несоблюдение медицинского регламента

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что руководство РПЛ будет следить за выполнением норм медицинского регламента после рестарта чемпионата России.
Фото: Sportbox
Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня.

"Накануне всех взбудоражили новости из "Динамо", где уже несколько зараженных коронавирусом. Но надо понимать: ничего удивительного не происходит. Наоборот, положительные тесты — важный шаг на пути к возобновлению сезона.

Не то, что в России, по всей Европе клубы активно устраивают тесты для команды — и вполне нормально, что часть из них дает положительный результат. Уже после объявления о возвращении команд Серии А к тренировкам зараженных выявляли в "Фиорентине", "Парме" и других командах. Игроки или менеджеры отправляются лечиться или изолируются — но срыв сезона это не предполагает.

Собравшись вместе, команда будет в большей безопасности, чем раньше. Тогда их никто не тестировал, все были предоставлены сами себе. Теперь — серьезный контроль. Медицинский регламент подразумевает регулярные тестирования, чуть ли не каждую неделю.

В этом процессе нет надзирательного органа. Ни РФС, ни РПЛ не могут, как Роспотребнадзор, следить за всеми нормами. Но за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить серьёзные штрафы (говорят о суммах от миллиона рублей). Прежде всего, чтобы клубы максимально ответственно подходили ко всем медицинским нормам.

Плюс рассматривается вариант создания новой комиссии РПЛ, которая будет сосредоточена на коронавирусе. Штатные клубные врачи — не вирусологи, у них другая специальность. Отчетливо понимать ситуацию и держать ее под контролем будет призван новый комитет.

РФС по-прежнему ждет возобновления чемпионата в намеченные сроки. Все уверены: тесты скорее помогут нормализовать ситуацию, а не помешают чему-то. По всем прогнозам последствия пандемии затянутся на полгода-год — так долго ждать не готова ни одна лига или федерация", — написал Арустамян в своем телеграм-канале.


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Теги: Арустамян РПЛ
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