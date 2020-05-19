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Телеведущая Орзул: мне из-за поцелуя с Дзюбой такую травлю устроили. Я лежала под капельницами

Телеведущая Мария Орзул поделилась воспоминаниями, как она переживала последствия истории с Дзюбюй.
Фото: 24СМИ
Напомним, в марте 2015 года телеведущая и футболист были замечены в одной машине. СМИ выпускали новости с заголовком "Дзюба изменил жене перед матчем ЧЕ-2016".

- То, что личное стало публичным, это не моя проблема — это раз. Во-вторых, все это было раздуто до такой степени… Люди верят всему, что пишет желтая пресса — это абсурд. Мне позвонили все СМИ - от Малахова до Гордона.

Там же какие заголовки: "Замужняя Мария Орзул бла-бла-бла…" А с мужем мы на тот момент год не жили вместе. Не была я никакой любовницей. Мне из-за поцелуя трехсекундного такую травлю устроили! У меня через месяц был день рождения, и первый комментарий на стене в фэйсбуке был "С днем рождения, ш**ха".

Я себя довела настолько, что я лежала под капельницами, а СМИ все придумывали какие-то новые подробности. Было и было, думайте что хотите, — сказала Мария в интервью Марии Командной в Instagram.

Видео с Орзул и Дзюбой можно посмотреть здесь.

31-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. До этого форвард выступал за "Спартак", а также на правах аренды за "Томь" и "Ростов". Вторую половину 2018 года провёл на правах аренды в тульском "Арсенале".

За свою карьеру Дзюба выиграл два Кубка, два Суперкубка, а также чемпионство России.

В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

В составе сборной страны форвард "Зенита" сыграл в 42 официальных матчах и забил 24 гола.


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Теги: Дзюба Зенит
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