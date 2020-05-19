Телеведущая Орзул: мне из-за поцелуя с Дзюбой такую травлю устроили. Я лежала под капельницами

Телеведущая Мария Орзул поделилась воспоминаниями, как она переживала последствия истории с Дзюбюй.

Фото: 24СМИ