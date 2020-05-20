Гончаренко высказал мнение о продлении сезона РПЛ

- На мой взгляд, надо доводить чемпионат до конца. Самое лучшее, что может быть, - это возобновление. При этом, безусловно, нужно соблюдать все меры предосторожности, потому что коронавирус может действительно серьезно сказаться на здоровье игроков.
Как бы я ответил, если бы ЦСКА находился сейчас на втором месте? Не вижу здесь связи. Футболисты должны играть, тренеры - тренировать. Когда сидишь столько времени дома, прекрасно понимаешь, что самое лучшее - это заниматься своей любимой работой, - приводит слова Гончаренко СЭ.
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Гончаренко: рад продлению контракта с таким великим клубом
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, в активе команды 36 баллов.
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Фото: Sportbox
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