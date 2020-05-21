Как сообщает "Спорт-Экспресс", сегодня команда прошла тестирование на заражение коронавирусом. О результатах станет известно позднее.
"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 матчах.
Чемпионат России возобновится 21 июня.
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке
Источник: московские клубы РПЛ попросят отложить старт тренировок в лиге
"Спартак" прошел тестирование на коронавирус
Вчера, 20 мая игроки и тренеры "Спартака" впервые за долгое время собрались в Москве.
Фото: Матч ТВ
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