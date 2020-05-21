- Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.
Ранее мы разработали рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер. На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей. Уверен, болельщики с пониманием отнесутся к тому, что на данном этапе они будут следить за игрой любимых команд из дома, - приводит слова министра спорта России Олега Матыцина официальный сайт министерства.
Матыцин: со стороны Минспорта мы готовы содействовать завершению чемпионата
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15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.
Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ
Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
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