— Деспотович мне очень нравится как нападающий. Но у меня есть такое ощущение, что его просто через наш якобы интерес, хотят протащить в другой российский клуб. Мы им сейчас не интересуемся, — рассказал Гончаренко в беседе с Нобелем Арустамяном.
Напомним, вчера белорусский специалист продлил контракт с командой до конца сезона 2020/21.
28-летний Деспотович в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 20 матчах и забил в них восемь голов.
Гончаренко признался, что ему нравится игра Деспотовича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что ему нравится игра нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича, но клуб им не интересуется
Фото: Getty Images
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