Евсеев назвал самых прогрессирующих футболистов "Уфы"

Самые длинные дни у тренера на сборах. Дело не только в тренировках, подготовке к ним, анализу увиденного во время занятий. Постоянно поступает информация, многое приходится держать в голове. Вроде бы недавно проснулся, а уже день прошёл. Сегодня снова провели 2 тренировки. Тренер получает удовольствие не только от побед, но и от тренировок. Когда видит, что игроки правильно реагируют на задания, что они развивают свои лучшие качества. @ufafc ориентирована именно на это: развивать молодых, растить таланты. Они уходят, когда клуб считает возможным расстаться с ними. Освобождая место другим. Таким же амбициозным. Я уже рассказывал о наших игроках. Сейчас хочу продолжить и отметить тех, чей прогресс за последнее время был особо заметен. Речь не только о мастерстве, но и понимании игры. Моих требований и поставленных задач. В защите это Табидзе. У Джемала раньше были ошибки, которые можно назвать невезением. Он старался, но рикошеты от него приводили к голам. Это всегда обидно. Но работал, старался и обрёл игровую солидность. Стал стабильнее, стерев стереотип о себе как о нефартовом игроке. Алиев, наш левый латераль. Уже не молод, ему 26. Но смог совершить качественный скачок, правильно реагируя на подсказки. Азер игрок ротации. Но тем ценнее его умение выйти на поле в любой момент и усилить игру. Сложно постоянно играть на высоком уровне. Но ещё сложнее играть так, когда ты не всегда выходишь в стартовом составе. Центр поля это россыпь талантов. Это Фомин, кто пришёл из ФНЛ, а сейчас вызывается в @teamrussia Голубев, у кого сложная конкуренция за место с Фоминым, Тиллем, Карпом. Прибавляет и получает больше игрового времени. Урунов, кто недавно перешёл в «Уфу», но демонстрирует заметный прогресс. Думаю, его ждёт хорошее будущее. Схватывает все на лету. Емельянов. К нему есть вопросы, но это нормально. Даниле только 20, он уже игрок обоймы. И ещё скажу о тех, кто смог в этом году удивить своих критиков. Сухов переживает вторую молодость. Пуцко и Кротов на мой взгляд тоже выходят на новый уровень в карьере. Перечел и подумал, что завтра придётся погонять команду усерднее ?? Читают же. Прослежу, чтобы голова ни у кого не закружилась. #фкуфа #премьерлига #евсеев