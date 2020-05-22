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Кикнадзе: за полтора года ни разу не удалось вытащить Сёмина на игры молодёжки

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, какие изменения грядут в клубе.
Фото: Чемпионат
- Те обязательства, которые взял на себя клуб в последние годы, чрезмерны. Они не соответствуют тем возможностям, которые имеются.

Мы понимаем, что нам необходимо искать дополнительные источники финансирования. Соответственно нам нужно начинать серьёзную работу по продвижению молодёжи. Первая серьёзная дискуссия с Юрием Палычем случилась у нас год назад.

У Николича в контракте прописан пункт об усиленном внимании к молодежи. За полтора года, что я работаю в клубе, мне ни разу не удалось вытащить Юрия Палыча на игры молодёжки. Миранчуки, Баринов, Лысов и Тугарев? Я считаю, что могло быть больше и интереснее, - сказал Кикнадзе в эфире России 24.

Кикнадзе: за полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке, были громкие имена

Кикнадзе рассказал, после чего возникла дискуссия вокруг продления или непродления контракта с Семиным

Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.

Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.


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Теги: Кикнадзе Локомотив
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