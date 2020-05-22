Напомним, РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 21 июня.
"Голосовали ли за возобновление чемпионата? Нет. Но у нас не было организованного голосования. Нам еще предстоит дискуссия на собрании Лиги. Я уже написал официальное письмо в федерацию, где сказал, что, по нашему мнению, чрезмерно опасно возвращать футбол. Но если возвращать, то нужно четко понимать, кто несет ответственность", - сказал Кикнадзе в эфире телеканала "Россия 24".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.
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Кикнадзе сообщил, что "Локомотив" против возобновления чемпионата
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что клуб выступал против возобновления чемпионата России.
Фото: Sportbox
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