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Вратарь "Минска" Леонов рассказал, почему не задержался в "Краснодаре"

Вратарь "Минска" Артем Леонов объяснил, почему так быстро покинул "Краснодар".
Фото: ФК "Минск"
- Я такой человек, что не могу долго сидеть и ждать своего шанса. Когда приходил, понимал, что буду третьим вратарем, а играть начну за вторую команду, но что-то пошло не так.

В "Краснодаре" есть такая особенность - там очень любят своих воспитанников. Когда спускают во вторую команду или в дублирующий состав, то тренеры тебе, скажем так, не очень рады, - приводит слова Леонова Матч ТВ.

25-летний Артем Леонов выступал за "Краснодар-2" в 2013. Он провел 6 матчей и пропустил 15 голов. Затем голкипер перешел в "Уфу".

Также в послужном списке Леонова хорватский "Лучко", "Мордовия", "Крылья Советов", "СКА-Хабаровск", минское "Торпедо".

В текущем сезоне белорусского чемпионата вратарь провел 10 матчей в составе "Минска" и пропустил 20 голов.


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Теги: Леонов Минск Краснодар
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