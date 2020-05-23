Как сообщает официальный сайт клуба, в Самару прибыл тренерский штаб во главе с Миодрагом Божовичем, а также футболисты Денис Попович, Паул Антон и Деян Радонич.
Сегодня прибывшие легионеры сдают тест на коронавирус и после этого пройдут двухнедельный карантин.
Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит". "Крылья Советов" находятся на 15-м месте таблицы, имея в активе 22 очка.
Миодраг Божович и легионеры "Крыльев Советов" прибыли в Самару
Вечером 23 мая в Самару прибыли иностранные игроки и тренеры "Крыльев Советов".
Фото: сайт "Крыльев Советов"
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