Информацию приводит СЭ. Ранее источник сообщал, что Николич не получил разрешение на работу.
Источник: Николич не получил разрешение на работу в России
Контракт 40-летнего сербского специалиста с "Локомотивом" вступает в силу 1 июня. Также тренеру по прилету в Россию предстоит пройти двухнедельный карантин.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
"Локомотив" ожидает прибытие Николича на следующей неделе
Новый главный тренер московского "Локомотива" должен прибыть в Россию в течение следующей недели.
Фото: Football24
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