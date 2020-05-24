- У нас был финал Кубка России против "Локомотива" в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры. Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время, - цитируют боснийца Известия.
Также Бранислав Крунич отметил, что экс-наставник "Москвы" Леонид Слуцкий - открытая и прямолинейная личность. Босниец утверждает, что по его мнению это один из лучших тренеров в России.
Полузащитник один год выступал за "Томь" с 2005 по 2006, два года играл за "Москву" с 2007 по 2009. Также в послужном списке Крунича брянское "Динамо", украинский клуб "Волынь", словенская Олимпия, а также клубы из Боснии и Герцеговины.
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Ранее тренер работал в голландском "Витессе", английском "Халле", ЦСКА, сборной России, "Крыльях Советов" и "Москве".
Крунич: перед финалом Кубка Слуцкий позвал на базу комиков Харламова и Батрутдинова
Экс-хавбек "Москвы" Бранислав Крунич вспомнил один из моментов своей карьеры в российской лиге.
Фото: Чемпионат-Ростов
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