Крунич: перед финалом Кубка Слуцкий позвал на базу комиков Харламова и Батрутдинова

Экс-хавбек "Москвы" Бранислав Крунич вспомнил один из моментов своей карьеры в российской лиге.

Фото: Чемпионат-Ростов