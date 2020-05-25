- Игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!
Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы! - написано на официальном сайте "красно-синих".
Евгений Гинер родился в Харькове в 1960 году. Учился в институте на инженера коммунального строительства, однако ВУЗ не окончил.
Московский ЦСКА Гинер приобрел в феврале 2001 года. Сумма сделки по сообщениям СМИ варьировалась от 30 до 80 миллионов долларов.
В апреле компания ВЭБ в рамках конвертации долгов ЦСКА стала владельцем 77,63% акций клуба. В честь госкорпорации назван стадион армейцев.
"С юбилеем, Евгений Леннорович!" Гинеру исполнилось 60 лет
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер 26 мая отмечает юбилей, руководителю клуба исполнилось 60 лет.
Фото: сайт ЦСКА
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