"Это позорище!" Дзюба раскритиковал руководство "Локомотива" за расставание с Семиным
- Дзюба поддержал меня? Спасибо ему большое! Он отличный футболист и человек, всегда приятно с ним общаться. После ухода он мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня, - приводит слова специалиста Sport24.
Текущее соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает 31 мая, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Семин отреагировал на слова Дзюбы, который раскритиковал руководство "Локомотива"
Главный тренер московского "Локомотива" прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который назвал способ прощания с Семиным "позорищем".
Фото: Чемпионат
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