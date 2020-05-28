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"Милан" контактировал с агентом Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вошел в список потенциальных покупок "Милана".
Фото: Sportbox
Как сообщает Calciomercato, "Милан" интересовался ситуацией с трансфером Азмуна и контактировал с Фали Рамадани, агентом футболиста. Пока неизвестно, начнёт ли миланский клуб переговоры с "Зенитом". Сообщается, что у Рамадани хорошие отношения с немцем Ральфом Рангником, который может возглавить миланский клуб летом.

Ранее сообщалось о том, что "Наполи" предложит Азмуну контракт на пять лет.

Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов

25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 21 июня. "Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков.


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Теги: Азмун Зенит Милан Серия А
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