Как сообщает Calciomercato, "Милан" интересовался ситуацией с трансфером Азмуна и контактировал с Фали Рамадани, агентом футболиста. Пока неизвестно, начнёт ли миланский клуб переговоры с "Зенитом". Сообщается, что у Рамадани хорошие отношения с немцем Ральфом Рангником, который может возглавить миланский клуб летом.
Ранее сообщалось о том, что "Наполи" предложит Азмуну контракт на пять лет.
Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов
25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.
Напомним, сезон РПЛ возобновится 21 июня. "Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков.
"Милан" контактировал с агентом Азмуна
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!