Вчера, 28 мая стало известно, что болельщики клубов РПЛ будут допущены на матчи. При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 10%.
"Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского "Виража". Не получится так, что на матч будут допущены только фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. "Зенит" сделает всё, чтобы был соблюдён принцип справедливости", - приводит слова Медведева "Петербургский дневник".
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС стало известно, что турнир возобновится 21 июня.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 50 очков. В первом матче после возобновления сезона сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА.
Зрителей пустят на трибуны после возобновления РПЛ. Это напоминает безрассудную пиар-акцию
Приоритетное право попадания на матчи РПЛ получат владельцы сезонных абонементов
Медведев: не будем делать каких-то исключений для фанатского "Виража"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб будет справедливо распределять билеты между болельщиками.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!